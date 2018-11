En un tramo del reportaje, la nieta de Mirtha Legrand fue consultada acerca de la lucha feminista y cómo ella se siente ante este nuevo escenario. "Yo no soy feminista. No creo en el feminismo como bandera, y tampoco en la igualdad del hombre y la mujer porque somos distintos", sostuvo la artista.

Y agregó: "Nosotras somos distintas a los hombres. Sí considero que la mujer ha tomado, y con mucho orgullo lo digo, otro lugar. Dejó de estar en el lugar donde le dijeron que tenía que estar. Me parece de mucho valor y mucha honra que la mujer quiera estar donde quiera ser".

También intentó matizar sus dichos y levantó la bandera del aborto: "No tenemos que estar todas iguales: no somos una masa, no somos un rebaño. El aborto legal, seguro y gratuito es una necesidad como mujer. Yo, Juana Viale, lo digo, porque si el aborto es ilegal las mujeres no vamos a dejar de abortar por eso".

Por último, acerca de la temática que fue discutida en el Congreso durante este año y de los contrapuntos con su abuela, comentó: "Con mi abuela hablo todo, y se lo digo -por la posición de Mirtha en contra del aborto-. Ella tiene su posición, la respeto y la entiendo. Para ella el embarazo es algo que tiene que ser. Y por ahí la mujer de hoy en día no, porque tiene otras prioridades, porque no quiso, porque hay maneras y formas".

