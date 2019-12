Diplomático de la ONU golpeado y torturado en un robo en La Plata

Rasmussen agregó que en ese momento atinó a salir corriendo, aunque sintió un empujón y, acto seguido, que lo arrojaban contra la puerta de su casa. "Me sacaron las llaves, ingresaron a la vivienda, me maniataron y a partir de ahí fueron tres horas de una cosa tremenda. Me golpearon con el arma, me golpearon con un fierro y como soy insulino dependiente me inyectaron las dos jeringas que tenía de insulina", detalló la víctima.

El funcionario dijo que los delincuentes, que llevaban los rostros cubiertos con pasamontañas, revisaron y rompieron todo en busca de dinero y que hasta ese momento no supieron el cargo que él tiene. "Pero en eso se dieron cuenta porque estaba la credencial ahí y dijeron ‘mirá, es un diplomático, vamos, vamos porque va a ser tremendo’", recordó. Finalmente, la víctima contó que los delincuentes eran cuatro, que rompieron las cámaras de seguridad y que incluso encontraron las cenizas de su padre y se las arrojaron encima.

El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 23 una casa ubicada sobre la calle 139, entre 427 y 428, en el barrio El Rincón, de la localidad bonaerense de Arturo Seguí, a unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de La Plata. De acuerdo a la información policial, la banda que cometió el asalto robó 9500 dólares, 800 euros y un chaleco antibalas, y escapó. Hasta el momento, la Policía no pudo dar con los delincuentes.

LEÉ MÁS

La interna de la UTA desató hechos de extrema violencia en Buenos Aires