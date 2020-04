Diputada Nacional volcó su auto sobre la Ruta Nacional 3

Roxana Reyes on Twitter Domingo 26 de abril amanece en Río Gallegos #SantaCruz y emprendo viaje para estar en mi lugar de trabajo donde pedimos debatir y trabajar @diputadosucr pic.twitter.com/5MKwLucOPg — Roxana Reyes (@DipRoxanaReyes) April 26, 2020

Según dijeron desde su entorno, la santacruceña emprendió pasadas las 8 de la mañana del domingo y sin acompañantes. La distancia sobre la RN 3 entre Río Gallegos y Capital Federal son aproximadamente 2.500 kilómetros . “Su intención era llegar el lunes a la ciudad capital y estar presente en la sesión que se desarrollará el martes en la Cámara de Diputados”, señalaron mediante un comunicado.

Pero no logró salir de Santa Cruz, ya que realizó unos 620 kilómetros y tuvo un accidente cerca de la localidad de Fitz Roy, al norte de la provincia y a 150 kilómetro de Comodoro Rivadavia (Chubut).

En comunicación con sus allegados, la legisladora aseguró que “fue solo un susto” y agradeció al puesto sanitario de la localidad en que fue atendida, donde le dieron los primeros auxilios. Allí, tras constatar que no tuviera ninguna lesión, el personal médico indicó que estaba en condiciones de dirigirse a Caleta Olivia.

Con las ideas publicadas en "no avalar la concentración de poder en el país", publicó su último tuit antes del accidente: "No vamos a avalar la concentración de poder que ocurre en el país, sin servicio de #justicia, lluvias de #DNU y el #Congreso paralizado. No hay ningún obstáculo insalvable para que podamos reunirnos de manera presencial guardando los protocolos sanitarios que correspondan".

