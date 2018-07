El proyecto, que recibió 202 votos afirmativos y que también había sido aprobado por unanimidad en el Senado, está inspirado en el caso de Justina Lo Cane, una menor de 12 años que murió en noviembre en la Fundación Favaloro mientras aguardaba un trasplante de corazón.

La contribución fundamental de la reforma es que invierte el proceso por el cual las personas pasan a integrar el registro de donantes: al crearse la figura del “donante presunto”, ya no se requiere dejar voluntad expresa por la afirmativa sino que se garantiza “la posibilidad de realizar la ablación de órganos y/o tejidos sobre toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos”. Para los menores, “se posibilita la obtención de autorización para la ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente”.

La normativa, cuyo autor es el senador Juan Carlos Marino (UCR) y que fue trabajada en conjunto con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), incorpora avances como la definición de los derechos de donantes y receptores, la creación del Servicio de Procuración en los hospitales públicos y privados, el establecimiento de las funciones del Incucai y de los requisitos que deben cumplir los profesionales y los establecimientos médicos.

En el recinto estuvieron los padres de Justina, emocionados tras la sanción.

“Ella quería esto”, dijo la mamá

Paola Lo Cane vivió con emoción la sanción de la ley, que le permite saber que su lucha no fue en vano y permitió generar conciencia para los trasplantes de órganos. “Cuando escuché a una de las diputadas pedir disculpas porque hace tres años se había tratado una ley, pensé ‘no era el momento’. Ahora el precedente lo marcó mi hija. Es lamentable que alguien tenga que morir para que una sociedad se despierte, pero por otro lado es gratificante, en el dolor, que haya sido mi hija. Me voy llena de felicidad, pero con la angustia de no tenerla. Ella quería esto”, expresó entre lágrimas.