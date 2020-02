Diputrucho: Scioli se presentó en el Congreso y estalló la polémica

"Era mi responsabilidad cumplir con mi tarea de diputado hasta que esté formalizada mi designación como embajador en Brasil", replicó Scioli y advirtió que, recién asumirá su rol como embajador, "cuando se publique el decreto en el Boletín Oficial" con su designación.

La conformación del quórum fue denunciado de "inválido" por el interbloque de Juntos por el Cambio, que anunció que presentará una demanda en la Justicia y abandonó el recinto de sesiones.

"La actitud del presidente de la Cámara, Sergio Massa, fue la correcta, de abrir la sesión cuando se había ya conformado el quórum", declaró Scioli, quien explicó viajó a Brasil para empezar a "trabajar", pero que su designación aún no está formalizada.

"El diputado Mario Negri dice que se me vio en Brasil y esto es así porque empece a trabajar debido a la delicada situación que atraviesa nuestra industria por la necesidad de exportar, de armonizar el vínculo con Brasil, pero en todo momento me acompañó quien está a cargo de la embajada", comentó Scioli en declaraciones formuladas a la prensa.

Afuera del recinto, Daniel Scioli realizó una serie de declaraciones a los medios para aclarar su presencia en la Cámara baja.

“Ya me puse a trabajar porque hay muchos problemas en el vínculo con Brasil”, afirmó Scioli ante un grupo de periodistas. E inmediatamente aclaró: “Me puse a trabajar, pero no oficialmente. En todo momento me acompañó quien está hoy a cargo de la embajada, que se llama Roberto Bosch. Nunca ocupé el despacho del embajador en Brasilia. Ni cuando fui a Brasil dormí en la residencia”.

“¿No juró por el cargo?”, preguntó un cronista. “¡No!”, respondió contundente. “Falta el último paso que es la aprobación del Presidente”, explicó. Y agregó: “¿Acompañé a empresarios? Sí, ¿me reuní con productores de la Patagonia para exportar peras y manzanas? Sí, ¿me reuní con el sector automotriz? Sí, porque hay problemas en distintos sectores”.

Juntos por el Cambio declaró "inválido" el quórum y se retiró del recinto

Los diputados de Juntos por el Cambio se levantaron de sus bancas tras declarar "inválido" el ajustado quórum que consiguió el Frente de Todos para tratar el proyecto sobre "jubilaciones de privilegio", por haber contado con Daniel Scioli, cuya designación como embajador en Brasil ya fue aceptada por el Senado, aunque no publicada aún en el Boletín Oficial.

A las 12:59, tras casi 45 minutos de espera, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, respiró aliviado al leer en el tablero del recinto que ya habían 129 legisladores sentados en las bancas, y dio por iniciada formalmente la sesión.

Sin embargo, la tensión persistió ya que Juntos por el Cambio salió rápidamente a cuestionar el quórum: en uso de una cuestión de privilegio contra Massa, el presidente de la bancada opositora, Mario Negri, denunció que se había producido una "absoluta anormalidad".

"Por acuerdo del Senado fue designado embajador de Brasil, con lo cual llegaron a 129 y usted dio por iniciado el quórum necesario con un colega que había sido diputado, que dejó el cargo, que tuvo acuerdo en la comisión del Senado y que fue votado en el Senado en ese cargo. Es una situación de absoluta anormalidad", protestó el radical.

Antes de cederle la palabra a Scioli, Massa subrayó que "este cuerpo no ha tratado la renuncia del diputado Scioli" y explicó que "hasta que haya aceptación por parte del cuerpo de la renuncia del diputado, sigue siendo diputado".

A su turno, Scioli aclaró que recién tomará posesión formal de su cargo en Brasilia el 3 de marzo y que oportunamente ya comunicó en su momento la decisión a sus pares del bloque y al Massa, como presidente de la Cámara baja. "No ha sido publicado todavía en el Boletín Oficial, no ha salido todavía el decreto presidencial, que es a partir de ese día cuando quedó formalizado", insistió.

No obstante, más tarde, en declaraciones a la prensa Scioli reconoció que ya cumple funciones como embajador "dada la delicada situación que atraviesa nuestra industria", pero no de manera formal.

Negri volvió a la carga después de las expresiones de Scioli: "Se ha producido una absoluta anormalidad, disfrácenla como quieran. Acá no se le dio licencia a nadie para ser embajador un rato. Viajó, se hizo felicitar, le prestaron acuerdo, juró en la comisión (de Acuerdos del Senado), se sacó fotos con el presidente de Brasil (Jair Bolsonaro), quiere que lo condecoren por las gestiones que hizo y de la noche a la mañana porque les falta uno, lo sientan en la banca. Es una vergüenza".

"Si usted no levanta esta sesión nos vamos a retirar del Congreso y vamos a judicializar", amenazó el jefe del interbloque opositor, tras lo cual los diputados de Juntos por el Cambio se retiraron del recinto.

En declaraciones a la prensa en el Salón de Pasos Perdidos, el titular de la principal bancada opositora aclaró que Juntos por el Cambio tenía voluntad de dar el debate porque está "en contra de cualquier privilegio" y remarcó que de hecho intentaron sin éxito llegar a un acuerdo para mejorar el proyecto oficial.

Para Negri, los argumentos que dio el oficialismo son "absolutamente infundados", e insistió en que Scioli "no es más diputado". "Con ese número comenzó la sesión, con lo cual para nosotros es inválido", afirmó.

A su criterio, lo que sucedió en el recinto de Diputados "es una mancha institucional al Congreso argentino, a las leyes y a la división de poderes", y constituye "un atropello que recuerdo a lo peor de la década de los 90".

