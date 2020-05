Disney estrenó Out: el primer corto animado con un protagonista gay

Out, que hace referencia a la expresión en inglés “come out”, que designa a la actitud de un miembro de la comunidad LGBTIQ+ que decide revelar su sexualidad a sus seres queridos y al mundo, cuenta la historia de Greg. El protagonista es un joven que está a punto de mudarse a la ciudad con su novio Manuel y que recibe la visita inesperada de sus padres, que no saben que es gay y que llegan para ayudarle con la mudanza. Greg no encuentra la forma de contarles y su mascota, la perrita Jim, y un poco de la tradicional magia de Disney, le facilitarán las cosas.

Escrita y dirigida por Steven Clay Hunter, la producción supone un gran paso para la compañía, que hasta hoy se mantenía al margen de la creciente representación de la comunidad LGBTIQ+ en la industria audiovisual.

