Doglioli: "Duele la forma en que se terminó todo"

“Leí que no seguía en los diarios, nadie se comunicó conmigo, y yo pensé que iba a seguir porque siempre arreglan al final. No hablamos desde el partido ante Sansinena (marzo de 2017) y creo que siempre estuve a la altura en lo deportivo”, comentó el central, disconforme por su salida.

“Nadie me dijo nada ni se comunicó conmigo. Me duele la forma en la que se terminó, porque si se comunicaban conmigo antes no había problema, puedo entender eso”, dijo el defensor.

La decisión de su partida tiene un sinsabor que el defensor guardará a futuro. “Independiente es una etapa cerrada como cada vez que dejo un equipo. No quiero volver más”, tiró.

Pero pese a su partida, el zaguero tiene palabras positivas para sus ex compañeros. “Les deseo lo mejor a los chicos porque son un buen plantel y ojalá logren pelear arriba”, expresó Doglioli, que seguirá su carrera en Unión Vecinal.

"Les deseo lo mejor a los chicos porque son un buen plantel y ojalá logren pelear arriba".Emiliano Doglioli Sobre su salida del Rojo

Sorpresa doble

Otro de los futbolistas de fuste del plantel que debió abandonar la institución fue el delantero Mario Ávila, que estuvo presente en una gran cantidad de partidos en la temporada pasada en el Federal A.

“Desde el último partido (Sansinena) no hablé con la dirigencia y el jueves tuvimos una reunión donde me enteré de esto. Hubiese preferido saberlo con más anticipación para buscarme otro club, ahora estamos sobre la marcha”, sostuvo el delantero cordobés.

“Por ahora no tengo nada, pero por mi familia no quiero moverme de la zona, así que esperaré o veré dónde sigo. Me enteré hace muy poco”, concluyó Ávila.