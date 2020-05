Dolina: "No hay ninguna razón para oponerse al impuesto a la riqueza"

Tras señalar que la disidencias políticas son éticas y hasta estéticas, el poeta señaló: "La acción política de ambos bandos -qué difícil es decirlo- reviste de la forma de operaciones con detalles teatrales y sus correspondientes mentiras, construcción de falsedades, acusaciones, persecuciones políticas". "Es muy grave, no es 'qué divertidos que somos, cómo nos respetamos, cada uno tiene su opinión'. No, no sucede esto", advirtió.

"En muchos casos me parece bien bien que no suceda, que se de en un plano de no respeto. ¿Qué cosa es el respeto? Mi compañero Gillespi muchas veces dice para jorobar que todos los pensamientos son respetables, pero en realidad no es así. Las personas que creen que, por ejemplo, pegarle a los chicos es una forma de administrar los hogares, tienen una idea que no merece respeto", postuló.

"A lo sumo, dejemos que lo piensen en el fondo de sus almas lo que se le ocurra, mientras que no intenten llevarlo a la práctica. Pero el respeto significa una consideración, entonces hay cosas que verdaderamente yo no tengo ganas de respetar mucho", sostuvo Dolina, antes de dar su opinión sobre el impuesto a las grandes fortunas para combatir el covid-19.

"Es curioso que el principal argumento para oponerse es que se pone en dificultad el aparato productivo. Para mi parte de una confusión: Este impuesto no es un impuesto a las fábricas, a los aparatos productivos a las empresas o a las ganancias. Es un impuesto a lo que vos tenés en el bolsillo, a la que hiciste", planteó, para luego subrayar: "Me parece que no hay ninguna razón ética para oponerse a una idea como esa".

"He escuchado que esto va a generar una especie de indignación popular y de voluntad de no cumplimiento. Ahora, yo veía las películas de Robin Hood y más bien la gente se indignaba cuando los ricos avanzaban sobre los pobres", señaló antes de leer un cuento para llamar a la reflexión y graficar su postura.

En otro tramo de la nota, Dolina recordó al periodista y locutor Tom Lupo quien falleció este lunes. "Una desgracia espantosa, porque un hombre dotado para los dones de la voz, el pensamiento y la poesía viene a padecer una desgracia como le pasó a él", dijo en relación al accidente automovilístico que tuvo su colega en 2015, del que nunca se pudo terminar de recuperar.

"Yo lo he querido mucho y he sufrido mucho por su ausencia que fue anterior", agregó Dolina.

