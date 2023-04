Dolor: la hija de Amalia Granata confesó qué se quiere cambiar el apellido

El escándalo entre el Ogro Fabbiani , Amalia Granata y su hija Uma sigue, y cada vez es más grande. Luego de que el ex futbolista escribiera un fuerte posteo tras no haber sido invitado al cumpleaños de 15 de su hija, fue la propia joven la que salió a hablar y a repudiar los comentarios hechos por su padre, además, reveló la razón que la llevó a cambiar su apellido en las redes sociales.

“Preferí hacer lo que realmente siento y yo me siento más identificada con Granata . Entonces, preferí ponerme Uma Granata por temas familiares”, reveló la joven, quien festejó su cumpleaños de 15 este fin de semana y desde entonces se empezó a hablar de ella en todos los medios.

Luego, se refirió al posteo del Ogro Fabbiani, y mostró su enojo por eso. “Siento que (el posteo) fue innecesario, pero eso también se hablará en privado”, aseguró antes de agregar: “Los adultos a veces tienen que tener la primera acción, pero no se puede hacer nada”.

Según aseguró, no habla con su padre hace mucho tiempo, a pesar de que intentó acercarse: “Hay veces que no se puede todo. Hablamos… El tema de la comunicación hay que ajustarlo”.

También se refirió a Leonardo Squarzon, pareja de Amalia Granata. “No le digo papá, pero tengo muy buena relación, me ayudó mucho con este tema y siento que está cumpliendo el rol de un papá, como hizo muchos años. Me ayuda mucho”, reveló.

Embed

“Estoy enojada, pero prefiero dejarlo en privado. Siento que fue innecesario el posteo y podría haber hecho muchas cosas antes del posteo, como decirme ‘Feliz cumpleaños’”, cerró la joven.

Quien también habló fue Amalia Granata, quien aseguró que siempre intentó que su hija y su ex pareja se lleven bien. “La verdad es que me siento en el medio de una situación que te juro que no tengo nada que ver. Al contrario, hice mucho y se habló mucho con Uma en mi casa para que vuelva a recomponer la relación con el padre, pero ella tiene sus sentimientos”, aseguró.