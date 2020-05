En la década del 80' fue parte del recordado ciclo radial Submarino amarillo de Radio del Plata, en el que realizaba su sección: el Tom Lupo Show. Allí difundió bandas emergentes como Sumo, Soda Stereo, Los Redondos, los Ratones Paranoicos, los Fabulosos Cadillacs o los Alerta Roja.

Su seudónimo, que quedó registrado en la radiofonía, le llegó en 1982 - cuando era editor de las revistas “Twist y gritos” y “Alfonsina“-, precisamente a partir de vínculo con ese ciclo. En una nota que brindó a Miradas al Sur, Lupo contó: “Me llaman de un programa de radio que recién comenzaba, Submarino Amarillo, para hacerme un reportaje y como les caí muy bien a los productores me dijeron que les gustaría que trabajara para ellos como movilero”.

“El móvil, por entonces, era sólo para el fútbol. Y me pidieron que me pusiera un sobrenombre rockero. Dije Tom Lupo sin pensarlo. Años después, asociando, me di cuenta de un acto inconsciente: mi único escritor admirado dentro del rock era Tom Wolfe y wolf en inglés es lobo: lupo en italiano”, recordó el locutor.

También dejó su huella en FM de Radio Municipal de Buenos Aires, el programa El loco de la Colina, de Carlos de la Rúa, en Radio Uno, y Taxi en Radio Provincia de La Plata.

Publicó dos libros. Uno en 1979 titulado Palabras para la esfinge. Poesía y psicoanálisis, otro en 2004, Entre muebles y sombras. Copetes, poesías, cuentos, aforismos, graffittis y otras combinatorias. La poesía siempre estuvo en su vida. Hizo innumerables recitales y lecturas de poemas, difundiendo autores como Federico García Lorca, Juan Gelman, Raúl González Tuñón, Fernando Pessoa, Alejandra Pizarnik, Oliverio Girondo o Leopoldo Marechal, entre otros. Editó los discos En mi propia lengua y Giro hondo, sobre textos de Girondo, con la participación de León Gieco y Luis Gurevich.

También fue actor de cine y teatro, hizo televisión (condujo los programas Neosonido 2002, Agenda cultural, Volver Rock y Medios y comunicación) y fue panelista de Bendita.

Este año, su invaluable archivo sonoro fue presentado por León Gieco en el programa Grabaciones encontradas por Radio Nacional. Entre ese material, una entrevista inédita que Tom Lupo le hizo a Luca Prodan en 1987.

En junio de 2015 mientras volvía a su casa tras salir de un programa de radio, fue víctima de un siniestro vial que le dejó graves secuelas.

El dolor de sus colegas y en las redes

Eduardo Fabregat on Twitter Para los que amamos a la radio y al rock, la muerte de Tom Lupo nos estruja el corazón. — Eduardo Fabregat (@EFabregat) May 4, 2020

Emanuel Respighi on Twitter Murió Tom Lupo. Uno de los grandes de la radio argentina. Una gran pérdida para la cultura argentina. pic.twitter.com/DCuM5RnDRl — Emanuel Respighi (@erespi) May 4, 2020

Profe Sergio Wischñevsky on Twitter Falleció Tom Lupo. Un tipazo. Y uno de esos comunicadores que te dejan una marca que te enriquece. — Profe Sergio Wischñevsky (@sergiodwy) May 4, 2020

Diego “Chavo” Fucks on Twitter Quienes nos pasamos la vida dentro de un estudio de radio, sabemos perfectamente quien es Tom Lupo. Su muerte nos duele, pero nos obliga a tenerlo presente cada vez que se encienda la luz roja de un estudio. — Diego “Chavo” Fucks (@ChavoFuchs) May 4, 2020

Diego Rottman on Twitter Quienes no sepan quién fue Tom Lupo y quienes quieran recordarlo, acá tienen una buena muestra: sus programas de radio con invitados como Luca Prodan, Federico Manuel Peralta Ramos, Batato Barea o Charly con Spinettahttps://t.co/Ccr9ROda4i pic.twitter.com/5qeyhr8ego — Diego Rottman (@diegorottman) May 4, 2020

Ivan Noble on Twitter Año 91. Primer demo de Caballeros de la Quema. Casette con 3 canciones grabadas con nuestros pocos morlacos. No nos conocía ni el loro. Pero Tom Lupo nos invitó a Radio Municipal. Nuestra primera nota en “la gran ciudad”. Amable, inteligentísimo, poeta.

Gracias y Buen viaje, Tom. — Ivan Noble (@ivannoble) May 4, 2020

Santiago Lucía on Twitter Se fue Tom Lupo, otro de los imprescindibles. Buen viaje, Maestro. pic.twitter.com/jqYngPzy9B — Santiago Lucía (@santilucia) May 4, 2020

Patricio Barton on Twitter Ay qué tristeza la partida del querido Tom Lupo. Qué tipo más hermoso. — Patricio Barton (@PatricioBarton) May 4, 2020

Jorge Bernárdez on Twitter Se fue Tom Lupo que como se darán cuenta por Twiter además de ser un tipo que hacía radio como pocos no se cansaba de dar oportunidades y abrir puertas. — Jorge Bernárdez (@Jbetiquetanegra) May 4, 2020

Carlos Polimeni on Twitter Las cosas van y vienen, la vida es compleja, pero las voces permanecen. Desde hoy Tom Lupo ya no está aquí. Pero deja un legado en el aire innegable, más allá de los maltratadores radiales, que son muchos. Quien quiere oir, que oiga. Hasta siempre, compañero del aire, tan querido pic.twitter.com/J1i506j8Bh — Carlos Polimeni (@poliserpi) May 4, 2020

Franco Torchia on Twitter La radio en la Argentina llegó a tener un nivel de refinamiento tal que posibilitó la aparición de personas dedicadas sólo o casi sólo a ese mejoramiento. No era necesario aparecer en televisión y mucho menos liderar los "megusteos".



Había que saber.

Tom Lupo sabía.



¡Gracias! — Franco Torchia (@francotorchia_) May 4, 2020

Max Delupi on Twitter "yo quería ser Tom Lupo", hoy eso para muchxs va muy en serio. En un ratito las enciclopedias dirán "fue" y no "es", para mí, y se que para muchxs será siempre el que nos mostró otro camino, de la radio, de la poesía, de la vida.

Gracias Tom, por lo que diste

Marina, abrazo. pic.twitter.com/6KZilqyZ3w — Max Delupi (@MaxDelupi) May 4, 2020

Pablo Manzotti on Twitter Cuando escuchan radio y se identifican con alguien, o les gusta lo que hacen conductores, les parecen propuestas innovadoras, sepan que Tom Lupo hizo todo eso antes. Solo siguen y seguimos, cómo podemos, su enorme influencia.

Acá con Charly en 1990.https://t.co/9hPy4lidwv — Pablo Manzotti (@manzottipablo) May 4, 2020

Martín Tejera on Twitter Que tristeza la muerte de Tom Lupo.

Se va un cacho del alma de la radio.

Buen viaje Tom ! pic.twitter.com/AM8855TTwS — Martín Tejera (@tinchotejera) May 4, 2020

LEÉ MÁS

Murió a los 76 años Carlos Regazzoni, el artista chatarra

A los 77 años murió el músico y actor Marcos Mundstock