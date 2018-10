Dolor y mucha bronca en el último adiós a Sheila

Dolor como en cualquier velatorio, pero mucha bronca e indignación como cuando la muerte aborda a quien no corresponde y de la peor manera. Sheila Ayala, la nena de 10 años que fue asesinada y que apareció el jueves en San Miguel tirada en el hueco de una medianera, envuelta en bolsas de nylon, tuvo su último adiós cargado de llantos y gritos de impotencia de casi todos los que la conocieron. Casi todos, porque su papá y parte de su familia no estuvieron. Dos de ellos, los tíos Leonela Ayala y Fabián González Rojas, están detenidos, acusados de ser los asesinos. Leonela todavía no declaró porque el viernes dio a luz a un varón; en tanto que Fabián ayer se negó a prestar declaración ante la Justicia.