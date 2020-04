Embed

Alfano contó que ella fue hija única y no entendía varias actitudes de su mamá. "Mi madre hizo cosas muy negativas para mi vida personal y profesional. Llamaba a periodistas y les hablaba mal de mí. Yo nunca podía entender que era porque mi madre era una persona especial", confesó. En el relato de la complicada relación con su progenitora, la actriz acotó: "Por eso cada tanto había grandes peleas y yo le llegué a decir que era mi ex madre, cuando vos ves la muerte tan cerca y en situaciones límites, me demostré a mí misma que yo era buena persona". Por último y entre lágrimas, Alfano dijo: "En este momento yo lo hago público y lo muestro para sacar como estrategia porque estas cosas nos hacen infelices, hay que sacarse todo eso que nos hace mal".

Panic attack por los delivery

Tras contar su dura infancia, Grace hizo una inesperada confesión que cambió el clima: "Hace cuatro días tuve un quiebre espantoso. Los negocios a los que llamaba para que me envíen comida estaban superados y no podían hacer envíos. A la tercera que me bochó, empecé a sentir un panic attack. No es que me estoy muriendo de hambre, pero estos momentos donde uno está solo hace que broten cosas del pasado, miedos y grietas que tenemos adentro".

