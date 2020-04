Embed

“Tan bonita, tan morena. Tan gitana como era. La flor que siempre quise en mi jardín”, reza el estribillo de la canción, que también hace una descripción perfecta de la actriz: “El sol te doro la piel para que morena fueras”; “Dos estrellas bajaron para rizar tu pelo” y “Dos cometas se convirtieron en tus ojos negros”, son algunas de las frases que utiliza el autor para contarle al mundo sobre la belleza de su pequeña.

Alba-Flores.jpg

Dada la fama del compositor, Alba estuvo en los medios durante gran parte de su niñez, pero todo eso se terminó alrededor de los 8 años. Es que en ese momento, murió su abuela, y algunos días después su padre, por lo que la familia Flores desapareció de la jungla mediática.

Embed

Antonio murió a los 33 años en mayo de 1995 a sólo dos semanas después de su madre en la cabaña que ella le había construido en el jardín de la casa para tenerle cerca. El hombre murió de una sobredosis de barbitúricos, alcohol y medicamentos, según los primeros indicios.

Alba-Flores-2.jpg

El único hijo varón de Lola Flores no pudo superar el vacío que supuso la muerte de su madre. Personas cercanas al músico aseguraron que estaba sumido, desde el fallecimiento de La Faraona, en una profunda depresión.

Embed

Por otro camino

Pese a la herencia musical, Alba decidió ir por otro camino: la actuación. “No quería ser artista. Mi familia me parecía muy pesada, siempre cantando”, admite. A los 13, cuando decidió estudiar interpretación -como lo llaman en España-, ya estaba construyendo su propio legado. Y gran influencia tuvo su madre Ana Villa, que es productora de teatro. “Mi madre es fundamental porque me recuerda mis inicios. Me enseñó a tener no uno, sino los dos pies en tierra”, refiere.

En el 2005 hizo su debut en la pantalla grande con El Calientito, de Chus Guitérrez. También grabó, cuatro años más tarde, No puedo enamorarme de ti, un tema de su padre, para la banda sonora de la película Al final del camino, de Roberto Santiago. Alba Flores ya había formado una carrera consolidada en España. Pronto, llegaría el estrellato internacional. En 2015 formó parte de la serie de Antena 3 Vis a Vis, disponible en Netflix, donde interpreta a la joven gitana Saray Vargas. Su rol la hizo acreedora al premio Ondas en la categoría de mejor intérprete femenina en ficción nacional. Dos años después, Nairobi y La Casa de Papel cambiarían su vida.

LEÉ MÁS

¿La Casa de Papel tendrá quinta temporada?

El Profesor: "La Casa de Papel 4 se mete en la parte emocional"