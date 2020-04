El Profesor: "La Casa de Papel 4 se mete en la parte emocional"

Fuera de control

En la pasada temporada, a El Profesor se le ha ido todo el control: Lisboa (Itziar Ituño) cayó en manos de Alicia Sierra (Najwa Nimri), mientras Nairobi (Alba Flores) recibió una bala en el pecho y son pocas sus probabilidades de vida. Ante ese panorama, Morte explicó: “Bajamos al Profesor a los infiernos. Y la jugada de Alicia de hacerle creer que Lisboa ha muerto le desestabiliza completamente. Creo que una persona que lo tiene todo tan controlado, que desde el primer momento de la primera temporada dice ‘no quiero que haya daños, que nadie salga herido, que nadie sufra’, no puede evitar enamorarse de esa persona y que todo desemboque en su muerte, imaginen la desestabilización que genera en el personaje”, detalló el actor.

Oscuro

El actor consideró que si no hubieran hecho evolucionar al personaje sería un papel “plano”. “Hay que cambiar de chip continuamente. En La casa de papel se juega con muchas líneas temporales. Teniendo en cuenta el punto en el que está El Profesor en esta última temporada, no solamente por la concepción del personaje, sino incluso en el vestuario. En esta última temporada El Profesor también se va oscureciendo en su vestimenta”, agregó.

¿Hay quinta temporada?

En cuanto a cómo seguirá la intensa historia de los atracadores, Álvaro dijo desconocer si habrá una nueva temporada, aunque confesó que su personaje lo tiene totalmente “enamorado”.

“Yo no sé si va a haber quinta temporada, pero si la hubiera, me encantaría. El Profesor es un personaje que me tiene absolutamente enamorado, que me siento honrado de poder ejecutar. Ojalá hubiese una quinta, una sexta y una quinceava, porque estaría feliz de seguir interpretando al Profesor si tanto Vancouver como los seguidores piensan que yo puedo seguir mereciendo estar ahí. Es un personaje que me ha dado muchísimas cosas y al que estoy completamente agradecido”, concluyó.

