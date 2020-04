“Es una actuación única hecha por la pandemia, para nuestros fans de todo el mundo que en este momento están estresados, en aislamiento y necesitan algo lindo. A todos nosotros nos ayudó a levantarnos un poco el ánimo y esperamos que a ustedes también”, agregó.

Según anticipó la revista Variety, Fran Drescher (Fran Fine), Charles Shaughnessy (el señor Sheffield), Daniel Davis (Niles), Lauren Lane (C. C. Babcock), Nicholle Tom (Maggie), Benjamin Salisbury (Brighton), Madeline Zima (Grace), Renee Taylor (Sylvia) y Rachel Chagall (Val). se reunieron de forma virtual para leer el guion del primer capítulo vía Zoom. También dijeron presente en la iniciativa Alex Sternin, Ann Hampton Callaway, DeeDee Rescher, y Jonathan Penner. James Marsden es el único actor del elenco original que no será de la partida.

LA NIÑERA (1).jpg Por iniciativa de Fran Drescher, La Niñera tendrá un especial en forma virtual.

Hace una semana, una seguidora de Drescher le pidió que por favor pongan la sitcom en alguna plataforma de streaming para disfrutar durante la cuarentena, a lo que la protagonista le respondió que pronto iba a haber novedades. "¡Aguanten! Tenemos una sorpresa para ustedes ¡Esta semana vamos a anunciarla! Estén atentos", le contestó la actriz y productora.

En enero pasado,Descher había anunciado que estaba trabajando en Crazy Ex-Girlfriend, un musical para Broadway basado en La Niñera junto con el productor Peter Marc Jacobson, aunque ella no será la que se subirá al escenario.

