Ante esto, Doman explotó y aseguró que antes de hacer un escrache hay que hacer la denuncia ante la Justicia. “Thelma Fardín primero fue a denunciar. No estoy diciendo que la Justicia es justa o injusto, estoy diciendo que hagan lo mismo que hizo Thelma Fardín. Ella se preocupó, fue a Nicaragua, hizo la denuncia, no se la querían tomar, tuvo que hablar con una organización de derechos humanos y sigue luchando. Pero no puedo decir que lo mismo la manera en la que actuó Thelma Fardín que Marianela Sánchez”, lanzó furioso el anfitrión. “A partir de mañana denunciemos todo en redes y el que aguanta la denuncia, que Dios lo ayude. Hombre o mujer, destruyamos a todo el mundo”, agregó.

“Hay un aparato judicial. Sino para que esta todo. Cerremos la oficina de Violencia de Género, cerremos las fiscalías, cerremos todo y a partir de ahora la Justicia es Facebook”, siguió indignado.

Molesta con las palabras de Doman, Sandra Borghi expresó: “Hay veces que las víctimas hacen lo que pueden. Si no parece que si no va a la Justicia no es víctima. Vos crees que Darthés va a ir preso. Darthés en una semana va a estar en Sao Pablo”, señaló.

“Una cosa es decir ‘Juan Pérez abusó de mí’ y otra muy diferente es decir en redes ‘yo fui abusada’. Nos han llegado denuncias que no eran reales, que eran despecho, y nos ha pasado de denuncias que no hay ido a la Justicia y eran y son reales. Pero alguna regla tenemos que tener como medio de comunicación para contar los casos”, acotó Doman.

