¿Dónde nacieron los primeros bebés en Neuquén?

Benjamín Juárez fue el primer bebé que nació en las primeras horas de este 1° de enero del 2021 en la capital neuquina. Su mamá María Emilia y su papá Sebastián no lo esperaban hasta el 10 de enero. Fue toda una sorpresa que haya nacido a las 4.59 de esta madrugada.

Benjamín no será el primogénito de la familia, pero sí el que nació durante una pandemia por coronavirus. “Este nacimiento fue totalmente diferente al de nuestro otro hijo. Nada que ver. Estamos solos, no pueden venir familiares o amigos. Respetamos los protocolos correspondientes, usamos barbijos casi todo el tiempo, salvo cuando estamos los tres solos en la habitación”, relató el papá mientras su hijo y su esposa descansaban.

El flamante integrante de la familia deberá permanecer junto a su mamá internado hasta el domingo, que es cuando le darían el alta médica. “Lo podré disfrutar un poco más porque ahora estoy suspendido en el trabajo”, señaló el papá quien se desempeña en la actividad petrolera.

segundo bebé-2021-Pedro.jpg

El segundo bebé que nació en las primeras horas de este 2021 tuvo una experiencia algo diferente. Pedro Ignacio Castillo, que llegó a este mundo con 3,600 kilogramos en la semana 39 de gestación, tendrá que esperar hasta dentro de tres días para conocer a su papá, quien permanece aislado por ser positivo de Covid-19.

A Pedro tampoco lo esperaban sus padres este 1 de enero. “Tenía fecha para Reyes, pero se adelantó. Llegué con temor, sola y con preocupación tanto por mi como por mi bebé. Sé que está sano y que es hermoso”, dijo Andrea desde la maternidad del San Lucas.

La pareja cuenta con otra beba de casi dos años y se mantuvo aislada durante desde el 25 de diciembre que fue cuando le confirmaron al papá que era positivo de Covid-19.

“Fue una situación muy difícil porque lo necesitaba en este momento. Necesitaba que me diera la mano. Fue muy diferente al parto anterior. Cuando llegué pensé que me iba a sentir sola, estaba angustiada. Pero una enfermera, creo que su nombre es Griselda, me contuvo todo el tiempo”, relató Andrea.

Dijo que a sus 25 años se tuvo que hacer fuerte para que el nacimiento de Pedro llegara a buen término. A la clínica llegó a la una de esta madrugada y recién a las 8.05 nació el pequeño de la familia.

Aseguró que se cumplieron con todos los protocolos, ella de hecho amamanta a su bebé con el barbijo puesto. Estima que recién el domingo le darán el alta.

“Estoy muy agradecida a los médicos y enfermeras de la clínica, tomaron todos los recaudos y me acompañaron todo el tiempo, no me puedo quejar”, agregó la feliz mamá.