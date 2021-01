D'Onofrio habló sobre su interés para que Gallardo se quede en River

GALLARDO Y FAMILIA.jpg Gallardo y sus hijos durante el viaje de vacaciones.

Con respecto a eso, el máximo jefe de River, Rodolfo D’Onofrio ha comentado que la decisión de irse o quedarse con el equipo no depende de nadie más que no sea el mismo Marcelo Gallardo. D’Onofrio continúa con el discurso que se basa en plena confianza hacia Gallardo, sus decisiones y planteamientos, pero claro, cómo no darle esa gran confianza y respeto a sus posturas, si el Muñeco es entrenador más ganador en la historia del club. “Gallardo siempre hace lo mismo, él analiza al final de cada año si se queda o se va de River. Está en él, es él quien decide, yo sí quiero que se quede, que siga muchos años más con el equipo y no solo lo quiero yo, lo quieren los hinchas también y creo que al menos para el 2021 seguirá dirigiendo las riendas de River”, aseveró D’Onofrio sobre el futuro de Gallardo.