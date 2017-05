Tanto el conductor de la moto como su acompañante, una joven de 15 años, fueron derivados al hospital Heller y al Castro Rendón.

“El conductor de la camioneta dobló en contramano el puente, chocó a los chicos y los despidió al otro lado de la calle. Andaba a mucha velocidad y no le importó nada, como si hubiese atropellado a dos animales”, se lamentó el padre de la adolescente, Héctor Poblete.

El hombre dijo que no acudió en su auxilio y que un vecino llamó al destacamento de la Colonia 2 de Abril y a la ambulancia. “No se pudo escapar porque la moto quedó atrapada en la parrilla de la camioneta", sostuvo el padre.

Dijo que la joven de 15 años está internada en el hospital Castro Rendón y que presenta fractura en uno de sus miembros inferiores, golpes y heridas en manos y cuello.

“Fui a la comisaría a radicar la denuncia y no me dejaron, ni quisieron tomar declaraciones. Luego pasé y la camioneta ya no estaba secuestrada. El hombre es conocido y ni siquiera preguntó por el estado de salud de los chicos”, agregó.