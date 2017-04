Tras el procedimiento, que duró alrededor de seis horas, realizaron la denuncia en la Fiscalía.

Según la denuncia, "sin motivos, los jóvenes fueron detenidos y trasladados a la comisaría Séptima, donde –según manifestaron- fueron golpeados y amenazados de muerte".

Los jóvenes son estudiantes de la Escuela Superior de Bellas Artes, institución que el próximo martes 25 a las 18 realizará una intervención en el monumento a San Martín para repudiar el accionar policial.

“Un patrullero de la Policía de Plottier nos paró, nos bajó a los gritos y de mala manera de la moto, nos tiraron las mochilas y nos pusieron contra el patrullero y nos esposaron”, relató Andrea a través de las redes sociales.

Según detalla la joven, no les brindaron información sobre los motivos de la detención y les gritaban “callate” cada vez que solicitaban explicaciones. Tampoco les dejaron realizar una llamada para dar aviso a su madre sobre lo ocurrido.

En el relato, la joven explica que, tras violencia verbal y física, fueron trasladados a Neuquén, donde les tomaron fotos por “averiguación de antecedentes”.

“Me pintaron los dedos, me sacaron fotos, me midieron. A mi novio lo mismo. Nos trajeron de vuelta a la comisaría de Plottier, a mí en el móvil y a mi novio en la camioneta con otros detenidos”, indicó Andrea.

El calvario culminó pasadas las 14, cuando fueron liberados junto a otros detenidos. La joven explica que, según escribieron en los papeles, estuvo “detenida por disturbio” con la pareja, mientras que en los papeles del novio, la causa sería la resistencia a la autoridad”.

“Ninguno de estos dos hechos fueron reales. Cuando me fue a buscar mi mamá, le dijeron que un tercero llamó para decir que me pelee con mi pareja en la calle, lo cual no es cierto. A mi novio le secuestraron la moto y nadie nos quiso dar el nombre de los que nos golpearon”, concluyó.