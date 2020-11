"Dos menos": Feinmann festejó la golpiza de un policía a un menor

Cabe recordar que no es la primera vez que Feinmann dice esa frase. En 2016, cuando era parte de Animales Sueltos, el periodista generó polémica al referirse al caso del doctor Lino Villa Cataldo -asesinó a un ladrón mientras intentaba robarle su automóvil- y sentenció: “Lo digo de verdad y lo digo siempre: 'uno menos, este no jode más'. No le roba más a nadie. Que Dios me perdone, la única víctima acá es el médico".