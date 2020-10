Dos pitbulls atemorizan a Centenario: ya habrían matado a otros perros

El último ataque habría tenido lugar el miércoles, y fue una usuaria de Facebook quien lo dio a conocer. “Mataron a un perrito son peligrosos. Son 2 machos. Llame a la policía agarraron otro perrito y a través de la reja lo destrozaron. Me salve porque se m subieron al auto. Menos mal que no me hicieron nada”, escribió una joven junto a dos imágenes de los animales en cuestión.