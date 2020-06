Dos policías de Jujuy causaron una ola de casos

La demanda penal fue asentada en el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y los inculpados son dos oficiales de la Policía de Jujuy, quienes provocaron una serie de casos sospechosos de coronavirus en la provincia que afectó a más de 50 personas. "No tenemos la certeza que no hayan cruzado la frontera con Bolivia o que no hayan comprado coca en algún lugar y se contagiaron, que es otra de las hipótesis. Desde que iniciamos la investigación, habían cosas que no nos cerraban", sostuvo el dirigente de la Unión Cívica Radical. "Es bastante grueso el problema que tenemos", enfatizó el mandatario al detallar que ya son 22 los efectivos infectados de coronavirus.