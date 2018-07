40 Los goles de Lukaku con Bélgica. Es el máximo artillero en la historia de los Diablos Rojos.

En la vereda opuesta se encuentra la figura de Atlético Madrid, Griezmann, un delantero versátil que ya lleva tres tantos en la competencia, que incluyen una anotación de penal ante Argentina en octavos. Su historia en la selección mayor de Francia data de hace 4 años, cuando Didier Deschamps lo convocó para disputar los amistosos preparatorios de cara a Brasil 2014. Participó de ese Mundial pero no logró anotar, en un total de cinco presentaciones que concluyó con caída ante Alemania en cuartos. Sobre su forma de jugar, dijo en la previa del duelo de semis ante Bélgica: “Francia no tiene un estilo de juego en particular. Nos movemos en función del rival y tratamos de adaptarnos a las circunstancias. Cuando tengo la pelota trato de adaptarme también a cada momento del partido”.

Los goleadores se verán las caras el martes a las 15, cuando Bélgica y Francia definan al finalista que enfrentará a Croacia o Inglaterra. Un duelo en el que ambos buscarán dar batalla a Kane para meter a sus equipos en la final. En el historial, Francia prevalece con dos victorias en citas mundialistas en dos partidos (1986 y 1938).