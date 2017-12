Dura autocrítica en la previa a la final copera

Conscientes de esto, dos de sus referentes analizaron el juego del equipo y ambos fueron críticos de sus rendimientos individuales.

“Lo estuvimos hablando y yo no pido explicaciones, lógicamente esperaba mucho más para dar pero son tiempos de adaptación y de ir creciendo”, manifestó Pinola, quien además habló de “falta de compromiso” en los últimos partidos. “Los resultados no son los esperados, hay un poquito de todo. Necesitamos más compromiso para atacar y defender, hoy estamos fallando y sufriendo más de la cuenta con los goles que nos convierten. Hay que encarar los partidos sabiendo que no alcanzan 70 minutos”.

Al mismo tiempo, el ex Central también hizo hincapié en el partido del sábado y aseguró: “Estoy totalmente compenetrado en la final del fin de semana y después ya será tiempo de hacer un análisis del año y recargar energías”.

5 El puntaje que se puso Pinola respecto a su rendimiento individual en River.

Maidana, afilado

Su compañero de zaga, Jonathan Maidana, también fue muy duro a la hora de analizar el presente millonario. “El resultado de la final mucho no altera lo que pasó en el semestre. No estuvimos a la altura de lo que está camiseta necesita”, lanzó Johny. De todas maneras, el defensor le dio validez al posible título que pueden obtener el fin de semana ante el Decano: “Ahora podemos jugar una final para reivindicarnos y mejorar lo que venimos haciendo. Es un partido único, una posibilidad importante de ganar un título. Ojalá podamos estar a la altura”.

Desde lo deportivo, ya es prácticamente un hecho que Marcelo Gallardo no podrá contar con Enzo Pérez por lesión, por lo que el DT ya piensa en variantes.

Ariel Rojas podría volver al once al igual que el Pity Martínez, quien también estuvo ausente en la última fecha ante de la Superliga ante Gimnasia, en la que River se quedó sin nada en el final.

El partido se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza desde las 19:15 con el arbitraje de Fernando Rapallini.

