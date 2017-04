"No me sorprende", dijo Santiago Baudino, secretario general de Sitramune, sobre las declaraciones del intendente neuquino y agregó: "Es bien de soberbio plantear un descuento en un paro general que va a ser importante, donde el transporte para, no sólo los colectivos sino también los taxis".

"Quiroga no entiende que el paro no es contra él, sino contra las políticas económicas del Gobierno Nacional”, aseguró el líder de los municipales y añadió: "Hicimos un acuerdo importante con la municipalidad pero pertenecemos a la clase trabajadora y los trabajadores se están manifestando el jueves porque hay gente que se está quedando en la calle sin trabajo".

Además, Budino dijo que luego se discutirá en la Justicia el descuento. "Hay jueces en Buenos Aires que están fallando en primera instancia a favor de esto; porque la huelga está contemplada en la Constitución Nacional y hay jueces que dicen que no está garantizado el derecho si te dicen que te van a descontar", añadió.

Quiroga declaró ayer que fue notificado por Sitramune que sus afiliados van a adherirse al paro nacional. "Si bien tienen todo el derecho a hacerlo, cada una de las horas o del día que no se trabaje, será descontado del salario, lo que significará además perder el presentismo", dijo el jefe comunal.