Los mensajes con fotos e imágenes que intercambiaban la profesora y el alumno, fueron descubiertos por la madre del chico, que cursa el séptimo grado.

Según la información difundida por el sitio del diario La Capital, la denuncia que se conoció esta semana causó un revuelo en el establecimiento educativo.

El desplazamiento de la docente se produjo después de un sumario iniciado por la cartera educativa, y las acciones investigativas se apoyan en la declaración formal de la madre del estudiante.

La mujer dijo que la docente mantuvo diálogos e intercambió fotos de tono inadecuado con su hijo. "Lo que me molesta es la reacción de la maestra y no de mi hijo, porque quién no le mandó una cartita a la maestra", contó Carolina, madre del adolescente ante la prensa.

Y agregó: "Le encontré los mensajes al lunes y me hice pasar por mi hijo, puse a propósito faltas de ortografía. Ella insistía todo el tiempo en que tenían que verse el jueves".

Tras recibir la denuncia, el Ministerio de Educación provincial apartó a la docente del aula en esa escuela, y también de todas las instituciones educativas donde hacía reemplazos.

La delegada de la Región VI de Educación, Daiana Gallo Ambrosis, se refirió al incidente y advirtió que "el cuidado del alumno y la preservación de su salud emocional es la prioridad del ministerio, por lo que se implementaron las acciones administrativas y legales para saber qué sucedió, y establecer responsabilidades".

Según indica el medio local, la denunciante acudió nerviosa ante las autoridades del colegio para pedir explicaciones, mientras que exhibió los chats con polémicos mensajes entre la profesora y su hijo.

Trascendió que desde el establecimiento se le intentó bajar el tono al asunto, pero el tema se agravó para la situación de la docente cuando intervinieron funcionarios de la cartera educativa santafesina.

