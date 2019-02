Echarri criticó a Lanata por Codicia y le pegó a Netflix

Entrevistado por Los ángeles de la mañana, el actor primero aclaró que no está en contra de la “libertad de expresión”. Pero cuando se lo consultó si retiraría la suscripción de Netflix en caso de que la serie se emita por esa plataforma, fue muy tajante: “Sí, definitivamente, porque sería un acto político, no sería una serie. No sería un acto de ficción, sería un acto político en un año de elecciones, de alguien que sabemos que es un operador político”.