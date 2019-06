Egos inmanejables

Por caso, la semana pasada Pachano tuvo un durísimo ida y vuelta con la bailarina Mora Godoy en el que las descalificaciones y agresiones estuvieron a la orden del día. Días después del escándalo que deriva en la renuncia de Godoy, Lussich reveló en Infobae que los productores de Tinelli “cortaron la violencia verbal más ríspida” entre Pachano y la participantes, “que jamás salió al aire”. Cabe recordar que el picante cruce que se emitió el jueves no fue en vivo, ya que fue grabado el martes.

Horas antes, Flavio Mendoza había increpado a Georgina Tirotta, la coach de Flor de la V, por no defenderlo en un programa de televisión. El incómodo episodio terminó con un ataque de llanto detrás de cámara de la coreógrafa. Al parecer el ego les juega en contra y los desvía de la tarea que les encomendó el Cabezón: evaluar performances desde sus conocimiento técnicos.

Mientras Pachano y Mendoza pasan de factura y terminan hablando de si les gustó o no “la previa”, “la cara”, “la gracia”, “la actitud”, Fidalgo choca con los participantes con sus excesivas exigencias. Habrá que ver si esta semana el clima se distiende o si, por el contrario, Tinelli da rienda suelta a las peleas en pos del rating.

Bossi volverá a Showmatch para bailar con Piquín y Maca Rinaldi.

Martín Bossi contó por qué se bajó de Showmatch

A días de su notoria ausencia en el Especial de Humor de Showmatch, Martín Bossi confirmó que acompañará a Macarena Rinaldi y Hernán Piquín en la salsa de a tres del “Bailando” y recordó por qué se alejó se bajó ciclo que comanda Marcelo Tinelli en 2009. “Fue una escuela maravillosa. Ya de movida me vistieron de stripper en una cámara oculta que hacía Luciana Salazar. Me metía la toalla en mis partes, una locura. Pero cuando empiezo a entender que era el sueño de Marcelo y yo necesitaba mi sueño, muchos no lo entendían: “¿Cómo te vas?”. “Y sí, porque quiero hacer mi sueño”. Fue difícil. La tele tiene esta cosa de arrogancia, en el buen sentido, donde vos no podés decir que no”, señaló. Tras remarcar que para él Tinelli es como su “padre televisivo”, el imitador deslizó que no ve con buenos ojos una eventual candidatura del conductor.

“Que haga lo que quiera. Yo a un amigo que lo quiero no le aconsejaría que salte al vacío de las cataratas porque se va a lastimar, ni que cruce la Avenida Pavón con los ojos cerrados, ni que se meta en política. ¿Pero qué le voy a decir yo? ¿Le voy a decir Marcelo: “No te metas en política”? Que haga lo que quiera”, dijo Bossi.