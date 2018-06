Se trata de Florencio Miguel Chávez, un hombre vinculado al mundo de las finanzas en esa provincia cuyana.

Chávez había trabajado en una casa de cambio, estaba ligado a un prestamista y se dedicaba a operaciones con dinero, como la compra y venta de dólares y los préstamos.

Las primeras hipótesis descartan que se haya tratado de un robo. En el vehículo encontraron un millón de pesos en moneda nacional y dólares, que estaban en fajos dentro de una caja de zapatos en el baúl del auto.

Sin embargo, los supuestos ladrones se llevaron la billetera, el celular y una mochila que contenía una máquina para contar dinero.

Chávez había realizado una operación monetaria el viernes y se comunicó con su ex mujer para pasar a buscar la máquina de contar billetes. Luego de retirarla, se marchó en su auto y nada más se supo de él. Según la policía, fue su ex quien puso la denuncia el viernes por la noche por no tener respuestas suyas.

Los investigadores no descartan que justamente un problema de dinero haya sido el móvil del asesinato.

