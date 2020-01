El "3" de Rincón que repara el tren delantero

Empezó a laburar en un taller mecánico por que el anterior trabajo, no podía complementarlo con el fútbol.

“Estoy en el taller desde hace 10 meses. Llegué acá por que en el laburo que tenía antes se me hacía difícil entrenar. Hablé con Raúl, dueño del taller, y me dio esta oportunidad. Arranqué limpiando el taller y ahora ya me metí con la mecánica”, comenta a LM Neuquén el protagonista de esta historia repleta de esfuerzo y amor por el fútbol.

En relación a sus funciones, este joven, asegura hacer de todo un poco. “Actualmente estoy armando y desarmando autos. Pero a veces toca limpiar y ordenar. Depende cuánto laburo haya”.

Un día habitual en la vida de Carlos Esteves comienza muy temprano entre el trabajo y el fútbol.

“Entro al taller a las 7 de la mañana hasta las 15 y luego voy a entrenar. Salvo cuando entreno por la mañana, que ahí corto y me quedo más tiempo en el laburo por la tarde”, describe. “Cansador” es el concepto que utiliza el defensor para definir lo que siente cuando tiene que realizar ambas cosas al mismo tiempo.

“Si uno quiere puede pero sí, es cansador. Llega un momento donde el cuerpo lo siente. Levantarse temprano a laburar, luego entrenar y, a veces, volver al trabajo es desgastante”, pero aseguró “nunca me perdí un partido. Por suerte Raúl entiende que juego y me deja ir”.

Aún no se anima, pero...

Teniendo en cuenta que hace poco empezó con la parte mecánica aún no se animó a reparar ningún vehículo de sus compañeros de Rincón. “Todavía no me mandé a arreglar ninguno. Estoy aprendiendo”.

Carlos asegura disfrutar de su trabajo como mecánico pero comenzó con el pie izquierdo, en su primer día. “Recuerdo cuando arranqué no me esperaba que iba a estar casi toda la jornada. Empezó a las 6 de la mañana y llegué a casa a las 23 (risas)”.

Ya salió campeón, en Primera, la liga pasada con el elenco petrolero y también lo hizo en reserva, en la Copa Neuquén del 2019.

Por último, previo al debut ante Independiente del próximo domingo en La Chacra, Esteves tiene en claro cuál es su sueño con el Depo. “Sería un sueño jugar el Federal A. Es lo más hermoso que hay y es otra categoría, otro nivel. Desde que uno empieza a jugar al fútbol quiere llegar lo más lejos posible y ese sería el siguiente paso”.

Carlos Esteves es defensor pero va aprendiendo de tren delantero.

Ilusionado por próxima paternidad

Como si a su presente deportivo y laboral no le faltara adrenalina, Carlos Esteves, este defensor de Rincón que trabaja de mecánico está a punto de ser papá.

“Mi señora Sandra está embarazada de 8 meses. Va a ser nena y se llamara Franchesca”, comenta el lateral izquierdo al que todos le auguran un buen futuro dentro del equipo y del fútbol.

Deberá prepararse, entonces, para disfrutar de una experiencia maravillosa pero también para dormir un poco menos aún de lo que lo hace ahora teniendo en cuenta su agenda cargada. Pero cómo no va a valer la pena, es un regalo de la vida que seguramente sabrá disfrutar. ¿Vendrá Franchesca con el esperado ascenso bajo el brazo?

Nunca puso un pero...

Por Emiliano Ortiz - Entrenador de Rincón

A pesar del desgaste que tiene en el laburo, nunca puso un pero para hacer un doble turno. Siempre trabajó a la par del plantel. Esa actitud la valoro mucho. Esa combinación entre ser jugador, laburante y estar a punto de ser padre primerizo, es muy destacable, tanto de él como de su señora. Ojalá este sea su año.

Es un chico muy importante para el plantel ya que puede jugar tanto de lateral por izquierda como marcador central. Tiene buena pegada y buen juego aéreo. Creo que este puede ser su año para dar un gran salto de calidad. Si aprende de los jugadores más grandes, tenemos lateral por izquierda para rato.

