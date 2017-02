El abogado de los rugbiers dice que la chica los incitó

Mendoza

Juan Day es el abogado defensor de los rugbiers imputados por abuso sexual agravado con acceso carnal y por la participación de dos o más personas en Mendoza. El letrado sostuvo la inocencia de sus defendidos y lanzó una polémica frase. “Son exitosos y deportistas. No necesitan llegar a eso”, argumentó en una entrevista con radio Andina, luego de que una chica de 24 años denunciara a sus defendidos de haber abusado de ella en una fiesta, algo avalado por algunas pericias que se le realizaron a la joven.

Pero las particulares respuestas del abogado no terminaron ahí. Ante la pregunta por los rastros de semen hallados en la ropa de la denunciante, dijo: “Como ustedes saben, la eyaculación no requiere de relaciones sexuales. La mentalidad que tenemos es que si existe relación de naturaleza sexual donde han estado dos personas intimando con ropa y un hombre eyacula hay abuso. Esa es una concepción muy machista”, agregó.

“¿Por qué tiene que ser una mujer la sometida y no ella la que consiente y la que incite?”, se preguntó luego, antes de lanzar una pregunta que sugeriría que la joven fue la provocadora: “¿Por qué no pensar que la chica los incitó? Quizás ella abusó de esos chicos”. “No es una menor de edad, tiene 24 años e incluso ella es mayor que los chicos”, continuó con su particular defensa, poniendo además en duda las pericias al afirmar que estas y “demás pruebas que hay en el expediente no permiten sostener ni con grado de probabilidad que este hecho haya ocurrido”.

La joven mendocina denunció haber sido abusada por cuatro rugbiers. La chica, que practica el mismo deporte que los acusados, aseguró que el hecho ocurrió durante el festejo por el título que el equipo masculino de la Unión de Rugby de Cuyo obtuvo en el Seven de la República, en Paraná.

Ella asegura que no recuerda lo que pasó, que perdió la memoria y que pudo reconstruir los hechos de aquel 22 de diciembre pasado gracias a los testigos. “Cuando fui al baño sentí un dolor en la vagina. Además, una amiga y mi hermana me llamaron y me hicieron la misma pregunta: “¿Qué onda? ¿Es verdad que te acostaste con cinco?” Les respondí que no, que era imposible”, contó la denunciante.

Los involucrados en este hecho son Sebastián Vanin, Ignacio Ceschín, Enzo Falaschi y Lisandro Biffi -hijo de un reconocido diputado mendocino de Cambiemos, César Biffi y hermano del titular de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) y entrenador del equipo, Facundo Biffi-.

“Alguien me convidó un trago toc toc y después otro chico me preguntó qué estaba tomando y le dije que un daiquiri de frutilla, por lo que me trajo uno. Ahí estuvo mi error, en confiar en lo que me convidaron”. La joven mendocina Rompió el silencio