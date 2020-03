El alarmante y conmovedor relato de una joven argentina con coronavirus

"Es mentira que ser joven te convierte en inmune", sentenció, antes de contar que, aunque sabía que había dos mil casos de coronavirus en España, la semana pasada se juntó en Madrid con sus amigos a cenar y tomar unos tragos. "No prestamos atención, no nos interesó, no nos alarmamos y no tomamos las medidas necesarias cuando las podíamos tomar. Nos juntábamos entre nosotros, muchos salían y tomaban hasta que cerraban las discotecas y no éramos concientes de que el virus lo estábamos propagando nosotros", reconoció.