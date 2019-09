View this post on Instagram

Si supieran quien le habla con tanto amor a mi hijo de su abuelo, si supieran que ella es quien responde a las preguntas futbolísticas de mi hijo... Yo era chica y muchas cosas que benja me pregunta no tengo la menor idea... Ella recuerda cada detalle y no finge, lo cuenta con amor y por eso logra transmitirlo, como aún lo hace con nosotras cuando recurrimos a sus abrazos... (siempre recurrimos a ella, para un vestido, un estudio o que cuide a nuestros hijos). Si supieran cuantos mensajes o llamadas de mi mamá tuve a lo largo de toda esta batalla preguntando “y lo llamaste a tu papá?, hablaste?, llámalo dale, viajen a verlo, llévalo a benja a que esté con su babu, llama a tal, comunícate, deja de lado a tal y anda a verlo que le van hacer bien...” algunas de las preguntas, sugerencias (ordenes), frases de mamá claudia... (la 1) te admiro me queda corto! Gracias por ayudarme a ser la persona que soy hoy! Ojalá benja el día de mañana me mire con el amor y admiración que yo te miro a vos! ♥️ Aunque perdones a todos, no tengas rencor, seas intachable, de las pocas que resiste archivo, aunque te digamos que te vas a quedar sola por buena y nosotras te jodamos q guardamos lo que nos decís en la , agradezco cada día que seas mi mamá, que hayas elegido a mi papá, que nos hayas defendido frente a todo/S, realmente lo que mas te agradezco es que finalmente te hayas elegido a vos! Gracias por tanto mamunis de mi ♥️ #las3somos1