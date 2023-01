El anuncio de Tamara Báez que cambiará su vida

No será la primera vez que la joven pasa por el quirófano ya que lo ha hecho en otras ocasiones con algún que otro retoque. Fue en Facebook que cansada de las críticas por su transformación, explicó: “16 años. Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis . ¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora”, escribió.

“Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas”, cerró tajante Tamara.

La reacción de Tamara cuando un usuario se ofreció de “padrastro”

Este domingo la joven subió una historia en la que se veía a su hija Jamaica que sacaba los adornos del árbol navideño. Fue en ese posteo que una usuaria le advierte a Tamara que ya era momento de desarmar el arbolito a lo que ella aseguró ser nueva en esto.

Sin embargo, llamó la atención la reacción de un seguidor que no solo la halagó por su belleza, sino que se ofreció como “padrastro”. Claro que la ex del cantante de cumbia 420 se muestra muy filosa a la hora de responder y sin filtros opinó: “Jajaja, estos mensajes así me hacen el día. Ni de sus hijos se hacen cargo”.