El árbitro que echó al futbolista que recordó a la Guerra de Malvinas: "Me insultaron de todos lados"

Las sensaciones son amargas, mas que nada por mi familia que son ellos los que les afectó por las cosas que se decían, los mensajes en Facebook, Instagram que me llegaban a cada rato insultándome, uno sabe que está expuesto a este tipo de cosas y lo toma de otra manera. Con respecto a las repercusiones, no pensé que tomara tanto vuelo.

Para que todo el mundo entienda, ¿qué dice el reglamento que aplicaste para sacarle la segunda tarjeta amarilla?

Yo lo encuadro en el “festejo desmedido”, cuando veo al jugador con la bandera no distingo las insignias de las Malvinas Argentinas, y por eso lo tomo como un festejo desmedido al emplear una bandera en el festejo.

¿Es decir que en el momento de la amonestación no viste que la bandera era de las Malvinas Argentinas?

No, insisto, no la veo, desde mi posición solo lo observo con una bandera pero no distingo que es de las Malvinas.

El propio Roberto Muñoz reconoció que le pediste disculpas. ¿Cuándo y cómo fue esa charla?

La charla se dio por teléfono, lo llame y me atendió muy cordialmente. Fue una charla linda, donde le expresé mis disculpas por no haber podido observar la bandera con las Islas Malvinas. El jugador aceptó las disculpas, me pareció lo más correcto, ya que si uno comete una equivocación lo mejor es pedir disculpas y hacerse cargo.

¿Qué redactaste en el informe?

Expliqué lo mejor posible como se dio la jugada, que fue lo que vi, como hice el procedimiento. Una vez que llegué a mi casa y ví los videos de la jugada me di cuenta del error. Una verdadera lástima.

¿Te alivia que le hayan quitado la amarilla al futbolista?

Después de todo lo que pasó, sí es un alivio. Por el contexto que se dio el partido y como les decia antes, tal vez si lo veía con la bandera y advertía lo de las islas, no lo amonestaba. Eso se los puedo asegurar.

Maxi Benito pudo contar su verdad. Se equivocó pero supo arrepentirse a tiempo y dar la cara.