Quizá por todo ello se puso en la piel de ese arquerito al que en pleno partido les prestó sus zapatillas porque las del nene estaban rotas y le impedían jugar con normalidad. Luego, para completar una obra ejemplar y emotiva, se las regaló.

La hermosa historia ocurrió durante un partido de la Neuquén Cup, el prestigioso torneo infantil que se disputa en la región, y su protagonista principal es Marcos Troncoso.

Neuquen Cup Hoy La nota destacada se dio en Cancha de Patagonia, el tecnico de los Cuervitos de Cipolletti nos hace llegar esta foto... Posted by Neuquen Cup on Thursday, February 13, 2020

“Los Cuervitos de Cipolletti jugaban con Independiente de Neuquén. El arquero sacó la primera vez e hizo un gesto de dolor. Me fijé y tenía la punta de las zapatillas agujereadas. Volvió a sacar y otra vez, cara de sufrimiento. El nene estaba incómodo. Entonces le ofrecí que se las cambie e inicialmente me dijo que no, evidentemente no tendría otras...”, comenzó con su relato este juez asistente de tan buenos sentimientos.

“No me quedé tranquilo si bien tenía que estar atento al partido. Llegó un momento que le pregunté cuanto calzaba, me respondió ‘entre 39 y 40’. Le dije probate las mías ("unas Topper negras bastante nuevitas"), y a los 10 minutos del primer tiempo aproximadamente aceptó. En el entretiempo se lo comenté a mis compañeros y quedamos en que al final del encuentro se las regalaría”, continuó el línea radicado en Villa Regina, que viaja desde allí a Neuquén por amor al fútbol.

¿Cómo reaccionó el chiquito? “Se largó a llorar de la emoción, de la alegría. Y a mí se me puso la piel de gallina, imagínate. El estaba triste al principio porque acababan de perder por penales pero fue como un consuelo, se puso muy feliz cuando se las obsequié. Y a mí me quedó la satisfacción de que se fue contento, con eso alcanza y sobra”, agregó el gran Marcos, que hace un año comenzó a dirigir en torneos comerciales luego de colgar los botines.

“Ojo que es un arquerazo el pibe. Respetuoso, no habla, no se queja. Muy frío para los penales si bien le tocó perder”, destacó las condiciones del guardametas de Los Cuervitos.

Una vez que la página oficial del torneo difundió la noticia, el teléfono de Troncoso colapsó de tantos mensajes, saludos y felicitaciones. Pero para él nada cambió. Con la misma serenidad de siempre, reflexiona en el final. “Me tomó por sorpresa tanta repercusión. También la gente de Los Cuervitos me agradeció mucho. La verdad, no hay demasiados misterios. Lo material va y viene, eran unas simples zapatillas. Lo importante fue que el nene jugó mucho más cómodo el resto del partido”.

Lo dijo Marcos Troncoso, el línea que hizo justicia. Ojalá muchos lo imiten en esta bendita Argentina…

¿Quién quiere ser millonario? Hoy es la prueba de River

Petro y Alianza la pasaron muy mal con el temporal

Crespo está entre algodones para visitar a Madryn