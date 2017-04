El asesinato de un nene de 10 años indigna a Uruguay

El cuerpo del niño Felipe Romero, de apenas 10 años, apareció junto al de su entrenador Fernando Sierra en unas quebradas cerca de Villa Serrana, en el departamento de Lavalleja, a unos 150 kilómetros al noreste de Montevideo, confirmó el Ministerio del Interior el mismo día.

“BUSCADOS: lamentablemente en la mañana de hoy un equipo de rastreo ubicó en una quebrada de las sierras de V. Serrana los cuerpos sin vida’’, anunció el organismo a través de su cuenta de Twitter. “El peor desenlace tuvo la búsqueda de los desaparecidos en Maldonado’’.

Felipe vivía con su madre en el departamento limítrofe de Maldonado, donde se buscaba intensamente al pequeño desde el jueves, cuando este fue a recoger al colegio al menor antes de que terminaran las clases.

El entrenador de baby fútbol constituía una figura paternal para Felipe, según relató el viernes en rueda de prensa el jefe de la policía del departamento de Maldonado, Erode Ruiz. Era habitual que Sierra fuera a buscarlo al colegio, pasaban tiempo juntos e incluso llegaron a viajar al extranjero los dos durante unos diez días, por lo que contaba con permiso de ambos padres aún vigente para dejarlo salir del país, afirmó Ruiz.

El niño presentaba un disparo en la cabeza, al igual que el entrenador. Ahora, los forenses tratan de determinar si sufrió abusos sexuales.

De acuerdo con lo relatado por la madre del menor, Alexandra Pérez, que trabaja en la policía, al medio local Subrayado, Felipe era el niño que Sierra “siempre quiso tener como hijo’’, según le había dicho el entrenador a la madre, quien confiaba en él y al que su hijo veía con frecuencia desde hacía dos años.

“A su vez, Felipe siempre me manifestó la necesidad de un padre. Yo soy madre soltera, el padre está ausente siempre y se complementaron’’, relató. Dijo que primero investigó a Sierra y se aseguró de que no tuviera antecedentes delictivos, y también con las madres de otros niños a los que entrenaba y veía, que le aseguraron que “era buena gente’’.

El padre biológico del menor es el conocido ex futbolista Luis Romero, que jugó tanto en Peñarol como en Nacional y fue campeón uruguayo.

Los hechos se desataron cuando la psicóloga de Felipe le advirtió a la madre que había detectado un patrón de que “algo no estaba bien’’ con el niño y le pidió que no lo dejara solo con el entrenador, continuó Pérez. La madre informó a Sierra que el niño estaba en tratamiento psicológico y no podía verlo a solas el miércoles. El entrenador lo aceptó, pero al día siguiente apareció en el colegio y se llevó al pequeño, a quien durmió con pastillas antes de asesinarlo con el misma arma con la que después se quitó la vida.

Felipe es hijo del conocido ex futbolista local Luis Romero, quien era un “padre ausente”, según el testimonio que su madre, Alexandra Pérez, le dio al diario El País de Uruguay. Sierra, el entrenador, conoció a Felipe en 2015, a través del Club Defensor de Maldonado, equipo de baby fútbol del que era entrenador y donde jugaba el menor.

A pesar de que Sierra estuvo a cargo del grupo de Felipe muy poco tiempo, comenzaron una estrecha relación.