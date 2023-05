El ataque de calentura de Lali Espósito: "Esa casa no es mía, es de mal gusto lo que hacen"

Sin embargo, al parecer todo se trató de una fake news, ya que la propia Lali Espósito respondió a la noticia y no sólo negó que se tratara de su casa, sino que también cuestionó si está bien o no compartir ese tipo de noticias.

"Esa no es mi casa. Igualmente, medio de mal gusto mostrar la supuesta casa de alguien y cuánta guita supuestamente salió, ¿no? Saludos", les escribió muy enojadas.

Lali Esposito enojada 2.jpg

No es la primera vez que Lali Espósito sufre algo así, el año pasado, tras el final de la voz, Estefi Berardi compartió un audio de la actriz totalmente enojada y aseguró que la cantante lo había enviado a la producción del programa ya que su participante favorita no había ganado. Algo que la actriz desmintió fácilmente.

"Jajajjaja me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS (que si no la vieron la recomiendo) Pero después de reírme me preocupo en pensar que haya gente que "informe" así. Media pila che (me sigo riendo ahora...)", escribió en ese momento Lali Espósito.