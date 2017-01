El aumento de las naftas aún no llegó a Neuquén

En Neuquén aún no hay información oficial sobre el ajuste del 8 por ciento que sufrirían los precios de las naftas y gasoil. El aumento estaba previsto desde las 0 horas del miércoles y era uno de los cuatro ajustes que están programados para este año.

Sin embargo, Carlos Pinto, secretario de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén, dijo que aún no se sabe nada sobre la medida. En la mañana de hoy ninguna de las estaciones de servicio que operan en la ciudad había aplicado la suba.

"Generalmente nos avisan a las 0 horas de cada día, pero anoche no hubo aviso", indicó la encargada de la YPF ubicada en San Martín y Jujuy.

"No tenemos ningún tipo de información de YPF, ellos manejan sus surtidores desde una central en el país y por eso no se puede saber con anterioridad si habrá un aumento o no", explicó Pinto.

No obstante, aseguró que "el aumento puede ocurrir", pero no hay forma certera de saberlo.