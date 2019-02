A través de su cuenta de Instagram, el músico sostuvo: “Partidos políticos de todos lados y colores me han ofrecido cientos de miles de dólares para usar ‘Color Esperanza’ en campañas. Nunca acepté, siempre me negué incluso en momentos que los necesitaba mucho”.

Coti-Sorokin-1.jpg

Coti-Sorokin-2.jpg

Y agregó: “La situación en Venezuela es muy delicada. No siento legítimo ningún bando la verdad. Ojalá haya elecciones pronto para que la gente pueda votar libremente y poder elegir. Que se vaya Maduro pero que no entre (Donald) Trump con sus amigos. Por eso no estoy de acuerdo con que hayan usado hoy mi canción”.

Coti-Sorokin-3.jpg

Coti-Sorokin-4.jpg

Por último, le dedicó unas líneas a quienes lo tildaron de chavista por su publicación: "¿Qué bien nacido no podría estar de acuerdo con verdadera ayuda humanitaria?, esperemos que en este caso los camiones no vengan con tanques detrás y dejen una estela de más hambre, más muertos, más violencia y más desesperación como otras veces SÍ ha ocurrido. Esa es mi esperanza".

Coti-Sorokin-5.jpg

Coti-Sorokin-6.jpg

