“Son 34 años de amistad… Nos peleamos, volvimos y nunca nos vamos a tocar un pelo. ¿Quedó claro? Como regalo quiero que ella diga por primera vez la verdad: yo sufrí mucho, no tengo un chizito”, aseguró después.

Luego, ambos se retiraron del estudio y regresaron sobre el final, vestidos para la ocasión: ella de blanco con una corona de flores, y él de impecable traje. La producción del programa montó un altar y Lizy Tagliani recibió a los novios.

"Me gustaría que mis padres estuviesen acá. Yo ya me casé, vestida casi como estoy ahora, con una coronita de flores. Tenía 20 años, hace 41 años. Fue en el Mundial de 1978. Cuando me separé de Soldán, Jacobo fue el segundo… Y de ahí viene la canción del 'chizito'", manifestó Süller.

"Me da bronca porque no es verdad. Esta cristiana gritaba y rompió una cama. Vamos a decir la verdad: nos estamos casando, no nos vamos a pelear. Me cansé, estoy podrido de lo del 'chizito'", la interrumpió él. Pero, fiel a su estilo, ella renovó la apuesta: "Yo gritaba y gritaba porque no la encontraba. Decía: “¿Dónde está?”.

"Con todo respeto, yo la quiero, pero no es que la tengo chiquita: ella tiene algo muy grande", contrapuse él. "Mis hijos nacieron por cesárea, así que soy casi virgen. Nunca salió nada de ahí… Entró medio mundo", replicó ella en un intercambio subido de tono que finalizó cuando entró en escena el papa Francisco para concretar la unión.

Telefe on Twitter Que lluevan esos ❤ para esta pareja que se está casando ahora en #ElPrecioJusto especial famosos pic.twitter.com/5dllBm7d0m — Telefe (@telefe) January 13, 2020

Jacobo y Silvia se besaron y se dedicaron unas tiernas palabras. “En esta nueva vida que emprendemos hoy, te pido que no te pelees con nadie. Hay que reír que la vida es corta y estamos de paso. Que recuperes a tus hijos, que seas feliz, que tu mamá y tu papá te están protegiendo desde el cielo. Amor, amor y paz, que Dios te bendiga”, dijo él.

Silvia lo miró emocionada y le respondió: ”Quiero decirle que lo amo. No hay otra persona que me pueda hacer feliz. Nos conocemos hace tanto tiempo y esta unión la tenemos que hacer de esta manera”. El vals y la torta fueron el cierre perfecto para una noche de risas y amor.

