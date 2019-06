El brasileño que no olvida Neuquén y alberga a dos de acá en Brasil

Pero la gratitud de Fredson no terminó allí. “Quedó una buena relación y cuando le conté que venía a Salvador a ver a Argentina me recibió con los brazos abiertos con su familia, en su casa, nos alquiló departamento para mí y mi primo. Nuestro sueño era ver a Messi con la camiseta de la selección y ya lo cumplimos”, narra quien preparó físicamente hasta hace poco a la Primera de Centenario que conducía Diego Trotta.

La generosidad del amigo brasileño también fue clave para conseguir los tickets, tanto como la solidaridad de otro patagónico que conocieron casualmente en la puerta del estadio del debut ante Colombia.

Fredson-y-Zambón-2.jpg

“Llegó al día del partido y Fredson iba a conseguir las dos pero tenía una sola, sus contactos que le habían prometido entradas le fallaron. Nos faltaba una, estábamos desesperados por conseguir en reventa, que había mucha. En eso yo tenía una camiseta de Argentina con la inscripción de Neuquén, se me acercó un tipo y me dijo que él era de Río Gallegos y me la regaló. Le pregunté cuánto pedía, que se la compraba pero no hubo caso. ‘Vos sos sureño, seguro hiciste un esfuerzo muy grande para venir, apróvechala que a mi hija se le complicó, se quedó allá y me sobra una”, recuerda la anécdota dejando en claro que a la selección le está faltando la suerte que tuvieron ellos por ahora en esta inolvidable aventura.

Hubo un cambio de planes en medio de la experiencia. “Nuestro objetivo era quedarnos a vacacionar tras el primer partido. Pero luego decidimos ir al segundo, de anoche ante Paraguay. Compramos una entrada oficial porque el amigo brasileño, cuando no, nos conseguía otra. Son 1600 kilómetros, así que viajamos 26 horas de Salvador a Belo Horizonte de ida con otros argentinos, todos cantando, y ahora estamos haciendo el regreso, otras 26 horas”, expresa mientras la señal se lo permite.

Hay sólo dos cosas que no le gustan al profe que también laburó en Independiente. El rendimiento de Argentina (“se nota que no hay trabajo, si clasifica, que está difícil es por las individualidades) y la comida: “todo frito. Cero carne. Cero pan aca. Son bahianos bahianos en el norte”, explica entre risas.

El sábado sí el viaje de estos dos neuquinos llegará a su fin. No importa el resultado deportivo. Ellos pueden sentirse dichosos de haber encontrado a gente como Fredson Lima y su familia. Por supuesto que después de tanta hospitalidad y muestras de cariño y afecto recibidas, ni se les ocurrió entonar el “tener en casa a tu papá…”.

