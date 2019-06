El viaje de cuatro neuquinos a la Copa América en honor a un querido amigo que murió

El Oso falleció pero está presente, en el “trapo”, en el recuerdo de los momentos compartidos, de su fanatismo por River, en esa impotencia por no tenerlo físicamente con ellos. “Falleció el 3 de noviembre, de un día para el otro de un paro cardíaco. Un pibe que tenía 34 años como nosotros, dos nenes, un garrón. Amigo de toda la vida. Era del Barrio Huiliches, a la vuelta del CPEM 47. Tenía dos hijitos de 9 meses y 3 años”, lamenta profundamente quien esta temporada disputó el Regional Amateur para el equipo que dirige y presidente su padre.

“Fue una muerte repentina. No me olvido más que el viernes a la noche quedamos que el sábado nos juntábamos a cenar y nos llamaron esa misma madrugada, a las 4 de la mañana, para avisarnos que había muerto de un infarto. Un pibe buenísimo, re amoroso. Nos costó bastante superarlo pero nos quedó esto de venir por él y no bajarnos del barco”, relata con la voz entrecortada este empleado bancario que al igual que sus compañeros de ruta se pidió días en el trabajo para no fallarle a ese ángel que los guía desde arriba.

“Nos quemamos todos los días que tenemos de vacaciones. Yo trabajo en el Banco Provincia y todos estaban atentos a mi experiencia, la mejor onda”, destaca Silva, hijo del fundador de Maronese, que ya hizo posar a su amada casaca en emblemáticas playas de Brasil como Ipanema y Copacabana.

Ya faltó a un partido clave que fue derrota,

¿qué le dijo su padre DT y presi de Maro..?

Al que no le hizo tanta gracia el viaje es a su padre Hugo, ya que Huguito se perdió el duelo del sábado ante el puntero de Lifune, Rincón, y encima fue una apretada derrota 2 a 1. “Era un partido que no me quería perder … Mi viejo me gastaba, me decía que los abandonaba justo ahora pero lo tenía pensado hace meses. Si no, no me tomo nunca descanso entre el fútbol y el trabajo porque en enero estamos jugando. De hecho mi señora se vino a Brasil con mi hijo hace un par de semanas de vacaciones, los dos y yo me guardé para este viaje especial”, explica Huguito y sabe que en el fondo, un hombre tan futbolero como su padre lo entiende y respalda.

Alquilaron auto y los espera un largo recorrido

El intinerario de la barra neuquina que piensa ver toda la copa es el siguiente. Llegaron el sábado a la noche a Río de Janeiro y paran en un hotel. “El miércoles nos vamos a Belo Horizonte para el partido con Paraguay, tenemos 600 y pico de kilómetros, de ahí a Porto Alegre que hay 1900 y allá alquilamos un departamento por el partido con Qatar. Volvemos a Río que hay otros 1500 y estaremos en un Hostel; de ahí vemos para donde arrancamos según dónde le toque a la selección en los mano a mano. Ya sacamos las entradas”, detalla en plena travesía.

Hugo Silva (h) y los Tejedor ya andan por Brasil cumpliendo un sueño en memoria del amigo que viajo al cielo y alienta desde arriba.

