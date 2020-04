El Buenos Aires los mayores de 70 deberán pedir permiso para salir de su casa

En la Ciudad de Buenos Aires necesitarán el permiso son 490.000 personas, según los datos oficiales. La decisión se basó en tres puntos centrales: que los adultos mayores no puedan salir, que no quieran salir y que no tengan que salir.

Para obtener el permiso, los mayores de 70 años deberán llamar al 147, allí se les informará sobre las estadísticas del coronavirus para su grupo etario con el objetivo de que aumenten su percepción del riesgo, luego se les solitará el DNI y se le dará un código de trámite. La medida rige para residentes y no residentes.

El plazo del uso del permiso es solo para el día en que fue otorgado y puede tramitarse desde el día anterior. En la calle el control lo harán agentes a través de celulares con el DNI del adulto, único documento requerido.

No habrá multas para estos infractores, quienes incumplan se le va a pedir que vuelva a su casa y se le recordarán los riesgos de salir a la calle. Sin embargo, si reincide en esa conducta, deberán hacer algún tipo de trabajo comunitario.

Además, los propietarios de un comercio o actividad ya exceptuada no necesitan el permiso. Por ejemplo almacenes de barrio o farmacias.

