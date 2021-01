El campeón está de vuelta: Boca arrancó la pretemporada

La cita fue en el predio de Ezeiza con un condimento no nuevo porque ya se aplicó el año pasado pero sí que empieza a formar parte de la nueva rutina como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, los estrictos protocolos para entrenar, distanciamiento e hisopados.

El plantel que dirige Miguel Russo realizó que también ganó La Copa de la Liga Profesional realizó tareas físicas livianas sin la presencia del defensor peruano Carlos Zambrano, quien no podrá viajar desde Lima hasta que obtenga el permiso sanitario, aunque se entrena con el cuerpo técnico del seleccionado peruano. Tal cual se esperaba, participaron de la primera práctica el volante Agustín Almendra y el atacante Cristian Pavón, jugadores del club y caras nuevas respecto del plantel que ganó la Copa Diego Maradona.

Almendra, de 20 años, se había ausentado meses atrás por problemas personales, mientras que Pavón -de 25 años y denunciado días atrás en Córdoba por violencia de género- regresó de la MLS estadounidense -en donde jugó a préstamo- y ya anunció que no quiere seguir en Boca.

En cuanto a los lesionados, Diego "Pulpo" González se recupera tras su operación en un tobillo, y Ramón "Wanchope" Ábila trabajará diferenciado tras una intervención quirúrgica.

Por el lado de las posibles incorporaciones, la prioridad es la llegada de Marcos Rojo. Pese a la presión de Estudiantes, club en el que debutó en Primera para repatriarlo, Boca tiene listo un contrato por tres años para el lateral y marcador central, de 30 años, a punto de desvincularse del Manchester United. Por lo pronto el jugador entrena en solitario desde hace meses para alcanzar una buena condición física y se mantendrá en silencio hasta que se concrete su incorporación al Xeneize.

En tanto que ayer la dirigencia hizo una oferta formal a Independiente por Fabricio Bustos: 1,5 millones de dólares más el importe de la deuda de 600.000 por Pablo Pérez que el club de Avellaneda tiene con el club de la Ribera. Si la incorporación de Bustos no se concreta, crecerían las chances de Nahuel Tenaglia, de 24 años, lateral de Talleres de Córdoba.

En cuanto a los que se podrían ir solo recibió se interés de Lanús y Racing, por Gonzalo Maroni.

"Nadie le puede elegir los amigos a otro. No me importa la foto que se sacó Tevez con Angelici (el anterior presidente), me importa lo que Carlitos haga en la cancha", afirmó el presidente de Boca, Jorge Ameal.