El campeón de todo con Boca que no se banca a Bielsa

"Yo no soy de volverme loco ni fanatizarme. A mi gusto en un equipo Bielsa es difícil por su obsesión, en la Selección es más llevadero. Pasé cosa raras con él, en la Selección habíamos jugado un amistoso y me llevó a hablar caminando solos y me marcó todo lo que hice mal. Cuando le pregunté si no había hecho nada bien me dijo que eso no me lo iba a decir; al otro día me dijo: ‘Estuve viendo el video, jugó bien’. Y se fue. Yo siento que me quería mucho, pero en una Copa América tuvimos un intercambio por el retroceso de los delanteros, creo que no le gustó y no me volvió a citar. Hay jugadores que han renunciado a la Selección por Bielsa. Hay algo de Marcelo que genera eso de grandilocuencia, resaltar mucho lo que hace pero no tengo claro qué es. En definitiva ganó un ascenso", dijo el ex Boca en una entrevista con TNT.

"Bianchi es de los mejores técnicos que tuve, tiene buena visión y no es obsesionado. Hasta los suplentes estaban contentos y eso es muy difícil de conseguir. En las dos etapas nos fue bien. En mi vida futbolística esta en el podio de los más importantes", agregó.

El ex volante de Villarreal se quedó con las ganas de haber sido dirigido por César Luis Menotti: "Me hubiese encantado que me dirija Menotti porque me encanta su forma de juego. Brindisi fue como un padre con nosotros en Independiente, teníamos una gran alianza, nos gustaba su forma de entrenar. Bianchi sabe manejar muy bien el grupo. Bielsa está en todos los detalles. Después el secreto es ir sacando lo mejor de los que tuviste y lo peor recordarlo para no aplicarlo".

"Escuché a gente como Pelusso, el técnico uruguayo, que dijeron que lo único que hizo fue ganar un ascenso, tampoco ganó una copa del mundo. Y no está equivocado, tiene razón", cerró.