El Cantando 2020 tuvo su primer accidente en la pista

"No me gustó nada, me pareció una versión fea. No encuentro a Ricky Martin", dijo La One confundiendo al Sol de México por la estrella boricua. "Vos empezaste desafinando, me hizo mal al oído. En serio te lo digo Lenn, que el otro día me dejaste muerta de amor. No sé qué pasó chicos", agregó.

Luego, dirigiéndose a Adabel, continuó: "Vos estuviste como maestrita, te olvidaste de la artista. Por coachear estás como una directora de escuela: muy seria, muy mandando, muy contestando, necesitando aprobación". "Yo no necesito aprobación. Estoy cumpliendo con mi trabajo. La vez pasada a Nacha (Guevara) no le gustó la coreo y yo como una profesional vengo y la chequeo. Maestra soy. Soy profesora de danzas clásicas…”, replicó la concursante, cuando Moria la interrumpió con un desafío y contó que ella también es maestra de baile.

“¡Igual que yo! ¡Españolas, americanas y nativas! ¿Te acordás que te dije que me hagas una pirueta en dehors? ¿Me la podés hacer?”, pidió la jurado más picante del Cantando 2020. Sin achicarse ante la propuesta, Guerrero enseguida reaccionó para mostrar su formación y cumplir con el pedido de Moria.

Sin embargo, la pista un tanto húmeda por la desinfección del coronavirus y el calzado que llevaba puesto le jugaron una mala pasada y terminó desparramada en el piso sin que nadie pudiese levantarla por el protocolo de Covid-19. Ángel de Brito, Laurita Fernández y su compañero miraban de cerca pero ninguno rompió el distanciamiento para ayudarla a ponerse de pie, haciendo más aparatoso el momento.

Finalmente, Adabel Guerrero se levantó con la frente en alto y siguió mostrando sus destrezas mientras Moria hacía comentarios.