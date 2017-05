El Cavegol se despide y las entradas ya vuelan

Buenos Aires

Fernando Cavenaghi anunció su despedida oficial de River para el 1º de julio a las 17 en el Monumental, y los hinchas no hicieron más que demostrarle su amor. En menos de 24 horas compraron el 80% de las entradas y al cierre de esta edición sólo quedaban a la venta las plateas altas. Es que la vida del Cavegol está marcada por River y la vida de River está marcada por el Cavegol. No hay manera de no relacionar los caminos del inoxidable goleador con los del club de Núñez. Su piel tiene varios rastros de la relación: lleva tatuado el Monumental, la frase “en las malas mucho más” y el momento en que levantó y besó la Copa Libertadores.