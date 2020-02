Si bien el número registraba la característica neuquina, desconocen la procedencia del llamado, ya que, según confirmó David Bruna a LM Neuquén, “la característica es de Neuquén, pero no necesariamente fue desde allí el llamado. No está verificado”.

Claro, en épocas de globalización y GPS, se pueden engañar las coordenadas fácilmente, teniendo en cuenta que, según corroboró LMN con una empresa de telefonía, “se pueden tener hasta 4 o 5 líneas por persona y se puede cambiar de característica desde donde se quiera solo con llamar por teléfono”. Es decir, tranquilamente podrían haber comprado un chip en cualquier kiosco, registrarlo al *234# a nombre de Caniggia y pedir un cambio de característica desde cualquier punto del país. No es necesario que las llamadas sean todas del mismo lugar ni tampoco de distintos puntos.

La investigación desembarca en un mar de incertidumbre, en la que los fiscales navegan esperando pescar el dato que les permita dar con los estafadores.

Las que tuvieron pocas dudas fueron las ancianas ante el llamado de su supuesto nieto, el cual les avisaba que los dólares “viejos” saldrían de circulación y era necesario cambiarlos para no perder los ahorros. Sin desconfianza, propia de una mente que no piensa con maldad, las mujeres accedieron a entregar a un desconocido las sumas de dinero: una de las estafas fue por 70.000 dólares, mientras que la restante fue por U$S2800, algo así como cuatro millones y medio de pesos en total.

“En estos casos las víctimas son mayores de edad que viven solas. Por lo que la responsabilidad de quienes operamos en el sistema penal es doble”, expresó el fiscal Pizzo al diario La Capital de Mar del Plata, y aclaró: “Por el gran perjuicio económico, no solamente afectan a las víctimas, sino a toda su familia”.

El propio Claudio Caniggia, cuando se conoció la noticia el domingo, publicó en sus redes sociales un descargo, negando cualquier vinculación con las estafas, pese a que desde la fiscalía lo citaron a declarar para cumplir con los pasos del procedimiento.

Un enorme vacío legal

Parece que los recaudos tomados por el Poder Ejecutivo Nacional en el año 2016, decretando la “Emergencia de Seguridad Pública”, no fueron suficientes. Ya que, si bien se dictó la “nominatividad y validación de identidad de los usuarios titulares de los servicios de comunicaciones móviles”, por el cual se establecía a todos los usuarios de telefonía la obligatoriedad de identificar y acreditar su identidad para “reducir el riesgo de que dichos servicios sean utilizados para el crimen”, los delincuentes encontraron un gran vacío legal en dicha norma.

Años después de la legislación, no hay señales que indiquen que esté funcionando. No solo por el hecho en sí, sino porque los fiscales de la investigación no tienen cómo encontrar las huellas de los estafadores, que, según la norma establecida, serían fáciles de encontrar.

Así, según admitió el fiscal Pizzo en diálogo con el diario marplatense, “no alcanza esa normatividad que se pidió oportunamente, porque las líneas son entregadas a personas que plantean identidades falsas. Así tenemos líneas utilizadas en delitos que pertenecen a personas muy famosas y que no tienen conocimiento que están a su nombre”.

Lo que sí sabe Bruna es que se enfrentan a “una organización que opera desde distintos puntos del país” con el objetivo de “despistar”, plan que, hasta ahora, viene saliendo a la perfección. Un número neuquino sirvió para confundir a las autoridades, que no saben si los delincuentes se bañan en las costas marplatenses o en las aguas del Limay.

